Saviano, crolla palazzina: morti due bambini

Tragedia a Saviano, in provincia di Napoli, dove una palazzina di due piani è crollata a seguito di un’esplosione di gas gpl avvenuta questa mattina intorno alle 8 in Via Tappia, al civico 5. Stando alle prime informazioni, la deflagrazione sarebbe avvenuta al secondo piano, nella casa di una persona anziana. Al primo piano viveva una famiglia di 5 persone, marito moglie e tre bambini. Purtroppo un bambino e la piccola di soli 4 anni sono stati estratti senza vita dalle macerie, mentre sono stati recuperati vivi il padre e uno dei figli. Sotto le macerie ci sarebbero ancora la madre dei bambini e l’anziana signora che abitava al piano di sopra.

Sul posto stanno intervenendo anche le squadre Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco, specializzate in attività di soccorso tra le macerie.

Di Matilde Testa