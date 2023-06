Scomparso sottomarino in visita turistica al Titanic

Un sommergibile utilizzato per portare i turisti in visita al relitto del Titanic è scomparso nell’Oceano Atlantico. Lo riferisce la Bbc

Un sommergibile utilizzato per portare i turisti in visita al relitto del Titanic è scomparso nell’Oceano Atlantico. Lo riferisce la Bbc, precisando che è scattato l’allarme ed è stato dato il via alle ricerche.

Il sottomarino appartiene alla flotta di OceanGate Expeditions, una società privata che distribuisce sommergibili per spedizioni in acque profonde proprio come quelle in cui si trova il celebre Titanic, a 3.800 metri sul fondo dell’Atlantico e a circa 600 km al largo della costa di Terranova, in Canada.

Non è chiaro quante persone fossero a bordo al momento della scomparsa. Per ora, le ricerche non hanno prodotto esito.