“Sembra un pitbull”: cagnolina bastonata e abbandonata

Due uomini prendono a bastonate una cagnolina che nonostante tutto, si avvicina a loro cercando carezze. Un video terribile, che arriva da Campolongo, a pochi chilometri da dove nei giorni scorsi un bimbo è morto azzannato dai Pitbull. E l’unica colpa di questa cagnolina, appunto, era proprio di assomigliare a un Pitbull. Per questo due persone l’hanno presa a bastonate per poi abbandonarla legata a un albero. Per fortuna un volontario, visti i video, è corso a soccorrere la cagnolina che è stata chiamata Maia. E che è viva, nonostante l’orrore subito.

Un episodio che dimostra, ce ne fosse bisogno, di come alcune vicende possano scatenare episodi di violenza assurdi e ingiustificati. Alla base di tutto ritorna sempre lo stesso tema: certo chi detiene un animale deve essere in grado di farlo. Altrettanto, chi fa del male gratuito a un animale deve essere punito. Due facce della stessa medaglia e fintanto che la legge non garantirà entrambe le cose, assisteremo a episodi come questi. Questa volta, almeno c’è un video. E la speranza che chi si è accanito su questa cagnolina che nonostante le botte cercava solo carezze, venga identificato e punito. E per Maia, la speranza è che dopo la violenza, arrivi magari una bella adozione.

di Annalisa Grandi