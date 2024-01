Si è spento Vinicio Riva, esempio di vita che abbracciò il Papa

“In un mondo in cui per alcuni l’inseguimento della perfezione esteriore del corpo sembra essere una via imprescindibile, Vinicio è stato un modello nell’espressione di grandi valori e rapporti umani nella malattia”, è così che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la morte di Vinicio Riva. L’uomo, affetto da una grave forma di Neurofibromatosi di tipo 1 ereditata dai genitori e che gli aveva sfigurato il volto, è morto ieri all’età di 63 anni all’ospedale di Vicenza, dove era stato ricoverato a seguito delle conseguenze della malattia.