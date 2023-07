Tratta in salvo la speleologa bloccata in una grotta da due giorni

La speleologa Ottavia Piana, 31 anni, intrappolata da domenica nella grotta ‘Bueno Fonteno’, nel Bergamasco, è stata finalmente portata fuori dai soccorsi. La ragazza è uscita alle 13.45 ed è stata portata verso l’eliambulanza, per il successivo trasferimento in ospedale. La ragazza aveva trascorso la notte assistita dai sanitari del Cnsas e dai tecnici di soccorso speleologico in quanto i soccorsi erano stati resi difficili dalla pioggia. Era già entrata diverse volte – come confermano i suoi reportage presenti online – nell’Abisso Bueno Fonteno dove domenica pomeriggio è rimasta bloccata a causa di un infortunio ad una gamba.