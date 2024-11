Stash derubato a Milano. “Un incubo” finito bene

Nuovo caso di violenza a Milano, nuovo caso che coinvolge un personaggio famoso. Stash, il cantante dei The Kolors è stato rapinato in pieno giorno mentre si trovava in una via centrale del capoluogo lombardo assieme a un amico con una scusa alquanto bizzarra, Il frontman è stato avvicinato da due uomini che lo avrebbero avvisato di fare attenzione perché sotto la sua auto parcheggiata ci sarebbe stato un gatto. Il ragazzo si è quindi chinato per meglio guardare e in quel momento i due delinquenti gli hanno portato via lo zaino con all’interno quattro orologi di lusso e il prezioso pc.

Per fortuna la disavventura di Stash – che il cantante ha bollato come “un incubo” – è finita bene anche grazie alla sua prontezza: il ragazzo è infatti riuscire a immortalare col cellulare l’auto con cui i malviventi si sono allontanati subito dopo il furto. Le forze dell’ordine sono così riuscite a recuperare la refurtiva in tempi brevissimi e a restituirgliela.

ùIl problema della sicurezza a Milano è un tema molto caldo sui social che evidentemente non risparmia nemmeno i VIP, che fanno da spaventosa cassa di risonanza. Si moltiplicano le denunce di giovani e meno giovani con la popolazione che dice i non sentirsi più sicura neanche di giorno. Eppure a detta del primo cittadino Beppe Sala la situazione sarebbe assolutamente sotto controllo e nella norma, al pari di qualsiasi altra città di pari dimensioni.