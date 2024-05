Stellina, l’ennesima vittima della violenza umana

L’hanno chiamata Stellina. E la fasciatura che vedete è per coprire l’orrore che ha subito. Stellina è l’ennesima vittima della violenza umana. Stellina è stata scuoiata viva. A Poggioreale. Da due uomini, di circa trent’anni che speriamo vengano presto identificati.

Stellina è viva solo perché due volontarie si sono trovate ad assistere a quella scena raccapricciante. Lei, la cagnolina, tirata per le zampe. E loro che la scuoiavano. Una storia aberrante anche solo da raccontare. Che ricorda, purtroppo, quella del piccolo Leone, il gattino scuoiato vivo ad Angri mesi fa.

Stellina è stata operata, si trova in clinica. E ora c’è solo da sperare che sopravviva. La presidente di una associazione animalista ha già detto che la vuole adottare. Ma l’importante è che viva. Per Leone, per tutti gli animali vittime di umani che di umani non hanno proprio nulla.

Un episodio che ancora una volta ripropone il tema delle leggi, che puniscano chi maltratta gli animali. Che continuano ad essere vittime di una violenza senza senso. Ancora, nel 2024, in un Paese che dovrebbe essere civile.

di Annalisa Grandi