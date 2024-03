Stupro di Palermo, minorenne condannato a 8 anni e 8 mesi

Prima condanna a 8 anni e 8 mesi per l’unico minorenne colpevole dello stupro di Palermo. Per gli altri, il processo inizierà ad aprile

Prima condanna a 8 anni e 8 mesi per l’unico minorenne colpevole dello stupro di Palermo. Per gli altri, il processo inizierà ad aprile

Prima condanna a 8 anni e 8 mesi per l’unico minorenne colpevole dello stupro di Palermo. Per gli altri, il processo inizierà ad aprile

Prima condanna a 8 anni e 8 mesi per l’unico minorenne colpevole dello stupro di Palermo. Per gli altri, il processo inizierà ad aprile

Era l’unico minorenne del branco. All’epoca dei fatti, era stato scarcerato e poi era tornato in carcere perché si era vantato di aver violentato quella ragazza. Parliamo della terribile vicenda della violenza sessuale di gruppo avvenuta nel luglio scorso a Palermo.

Oggi, per quello stupro, che era stato anche filmato, e di cui proprio l’unico minorenne del branco si era vantato sui social, è arrivata la prima condanna. Otto anni e otto mesi, più di quanto richiesto dal pubblico ministero, per Riccardo Parrinello, all’epoca dei fatti 17enne, oggi maggiorenne, e quindi giudicato in un processo a parte rispetto agli altri.

Una vicenda terribile, non l’unica e purtroppo non l’ultima, resa ancora più agghiacciante dal fatto che nel branco c’era anche il ragazzo che la vittima frequentava. Per gli altri componenti del “branco” il processo invece inizierà ad aprile.

di Annalisa Grandi