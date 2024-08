Titanic e Bayesian, coincidenze straordinarie

Chi pensava che dietro alla tragedia del “Bayesian” ci fosse l’ombra di un complotto è probabile che continuerà a crederlo. Del resto gli ingredienti per rendere questo naufragio una storia degna di una spy-story c’erano tutti: Mike Lynch, tycoon appena prosciolto dall’accusa di frode negli Stati Uniti che per festeggiare la propria assoluzione invita altri amici milionari a fare una traversata sulla propria imbarcazione da sogno. Quindici si salvano, in sette restano dispersi.

Come si sa, a bordo c’era anche Jonathan Bloomer, testimone chiave nel processo in capo a Lynch e presidente di Morgan Stanley, una delle banche d’affari più importanti al mondo, pure lui fra le vittime. A infittire il mistero ha contribuito anche la tragica fatalità che ha visto morire nemmeno 48 ore prima Stephen Chamberlain: amico, socio e coimputato insieme a Lynch. L’uomo è stato investito da un’auto mentre faceva jogging nei pressi di Cambridge. Fosse stato sulla nave, magari si sarebbe salvato.

Va da sé che l’unica verità possibile è quella della tromba d’aria che ha travolto lo yacht che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma neppure i video che hanno immortalato la scena sembrano poter convincere del tutto chi pensa alla cospirazione. C’è anche chi si dice convinto che la Terra sia piatta o che, per restare in tema, il “Titanic” non sia mai affondato e che al suo posto in fondo al mare giaccia in realtà la sua gemella, l’“Olympic”, appartenenti entrambe alla compagnia di navigazione White Star Line, il cui proprietario – assieme a Bruce Ismay – era un certo John Pierpont Morgan, uno degli uomini d’affari più ricchi degli Usa che aveva intuito come il business della navigazione non dovesse essere più circoscritto al trasporto delle merci bensì esteso a quello di persone che all’epoca cercavano un futuro migliore fuori dall’Europa.

Il nome dell’armatore del “Titanic” è legato al naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo di Palermo tramite un filo sottile che rende ancora più incredibile tutta la vicenda. Il signor Morgan è stato fondatore della General Electric ma anche della Drexel, Morgan e Co. divenuta poi appunto JP Morgan (dalle iniziali del suo nome). Nel 1935 il nipote Henry Sturgis Morgan, dopo essersi fatto le ossa nella banca del nonno, fondò assieme a Henry Stanley la banca d’affari Morgan Stanley, proprio quella presieduta da una delle facoltose vittime del Bayesian. Ed ecco come i destini del naufragio del “Titanic” (in cui morirono 1.518 persone, a causa delle poche scialuppe disponibili) e del veliero naufragato al largo di Palermo sono in qualche modo intrecciati tra loro.

Come se non bastasse c’è un’altra coincidenza che lega all’Italia questa facoltosa e storica famiglia a stelle e strisce: il signor JP Morgan morì il 31 marzo 1913 (nemmeno un anno dopo l’affondamento del “Titanic”) proprio a Roma, in una suite dell’Hotel Plaza, dove si trovava in vacanza. L’uomo aveva 76 anni ma anche in questo caso non mancarono le voci che tentarono di far passare il suo decesso come la conseguenza di un agguato o, peggio ancora, di una vendetta.

Nonostante siano passati 112 anni dal naufragio di quella che per tutti era la nave inaffondabile, come tutti i grandi misteri della storia ancora oggi quello del “Titanic” non smette di affascinare con i suoi aneddoti un pubblico di grandi e piccini. Proprio l’Italia è stata scelta come prima tappa europea di una mostra che sta facendo il giro del mondo, visitata da milioni di persone: “Titanic, an immersive voyage” sarà visitabile a Milano fino al 27 ottobre.

di Ilaria Cuzzolin