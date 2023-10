Torino: uccide moglie, va al lavoro e si toglie la vita

Ha ucciso la moglie, poi è andato al lavoro e si è tolto la vita. È accaduto questa mattina a Rivoli, nel torinese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, avrebbe ucciso la moglie ferendola alla gola, poi si sarebbe recato al lavoro con la figlia piccola che sarebbe stata affidata a un collega e quindi si sarebbe allontanato per togliersi la vita. Ancora non si conoscono le ragioni del gesto. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dalle prime informazioni raccolte inoltre, l’uomo prima di lasciare l’abitazione avrebbe chiamato la madre in Calabria che avrebbe immediatamente allertato il 118 che a sua volta ha avvertito i carabinieri che, giunti nell’abitazione della coppia, hanno trovato la vittima.