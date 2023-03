Torna a casa prima e ci trova un set a luci rosse

A Dragona un affittuario è rientrato a casa prima trovandosi un set a luci rosse in casa

Immaginate di esser rientrati prima del previsto a casa dopo una lunga giornata di lavoro, sfruttando una riunione saltata o un permesso, per potervi rilassare un po’. Vi avvicinate alla porta e notate che c’è qualcuno in casa. Pensereste subito ai dei ladri, probabilmente. Deve aver pensato la stessa cosa un affittuario di Dragona, comune poco distante da Ostia, quando rientrato prima da lavoro ha visto strani movimenti in casa. Peccato che una volta entrato lui si sia trovato davanti ad un vero e proprio set di un film a luci rosse, con 20 diverse persone al seguito tra attori, tecnici e lui: il proprietario di casa.

Davanti a quella scena il malcapitato non ha potuto far altro che chiamare la polizia.