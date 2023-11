Maltempo, Giani: “In Toscana il numero dei morti sale a 5”

“Risolti i problemi di accesso all’ospedale di Pontedera, in via di risoluzione all’ospedale di Borgo San Lorenzo e al pronto soccorso di Prato – conclude – Purtroppo il maltempo non da tregua, raffiche di vento fino a 100-120 km/h su Appennino, 80-100 km/h sulla costa. Alla boa di Gorgona mare a 3,5 metri”. “La linea ferroviaria Prato-Pistoia è interrotta in quanto allagata. I treni da Firenze arrivano a Prato”, rende noto Giani.