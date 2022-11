Tragedia Casamicciola: sale a 7 il numero delle vittime accertate

Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba incontrando i giornalisti al termine della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi. I cinque dispersi della strage di Casamicciola sono tre componenti di un nucleo familiare (i due genitori e un minore nato nel 2007) residenti in via Celario 8 e altre due persone, ha aggiunto il prefetto. Cresce il numero degli sfollati: stasera se ne contano circa 230. Per tutti loro è stata trovata una locazione tra strutture alberghiere o residenze di parenti. Per quanto riguarda i feriti dovrebbero essere 5. Le abitazioni colpite passano da 15 a circa 30.