Bayesian: trovati i corpi di Bloomer, Morvillo e delle mogli. Mancano solo Mike Lynch e la figlia Hannah

I sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare due corpi senza vita del veliero affondato a Palermo: si tratta di Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International e Chris Morvillo, legale americano dello studio multinazionale britannico Clifford Chance e le loro rispettive mogli, Anne Elizabeth e Nada.

A breve si procederà con il recupero e il trasporto in superficie anche per loro, mentre sono già stati portati sul molo i due corpi trovati due ore fa in un’altra camera: adesso attendono di essere identificati. All’appello mancano ancora due dispersi.

Intanto, proseguono senza sosta le operazioni di ricerca degli altri dispersi attraverso l’impiego di risorse navali, aeree e subacquee. I sub stanno infatti operando con l’ausilio di un ulteriore veicolo subacqueo a controllo remoto Rov. Il robot è in grado operare con un’autonomia tra le 6 e le 7 ore ed è stato messo in campo dalla Guardia Costiera con l’intento di ricostruire la dinamica dell’incidente, a beneficio della Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Il naufragio, a livello tecnico, rimane ancora un giallo. Questa mattina il comandante della Bayesian è stato sentito per ore e ora i pm di Termini Imerese e i militari della Capitaneria di Porto stanno proseguendo con gli interrogatori sentendo gli altri membri dell’equipaggio e i passeggeri sopravvissuti.

Nonostante le speranze di trovare ancora qualcuno vivo siano nulle, i familiari provano ad attaccarsi a qualsiasi speranza, come quella che all’interno dell’imbarcazione possa essersi creata “una bolla d’aria” in grado di salvare i loro congiunti.

Di Matilde Testa