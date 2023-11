“Ultima Generazione” si estinguerà?

Dopo l’ultimo attacco degli eco-attivisti l’Arco della Pace dovrà essere restaurato. Per il ministro della Cultura: “Chi imbratta paga”

Ci sono voluti quasi 30 mila euro e 7 mesi di lavoro per ripulire la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano, dopo che alcuni attivisti di “Ultima Generazione” l’avevano imbrattata con della vernice arancione lo scorso 9 marzo. In quel caso i quattrini per la messa a punto dei lavori di rifacimento furono offerti da Vox Media srl ma non sarà così per l’Arco della Pace, colpito mercoledì pomeriggio da altri 7 attivisti del medesimo gruppo: 5 donne e 2 uomini di età compresa tra i 19 e i 42 anni. Nei loro confronti, inoltre, il questore Giuseppe Petronzi sta valutando la possibilità di introdurre nuovi provvedimenti, come il Daspo.

Dopo il sopralluogo in Piazza Sempione, avvenuto giovedì 16 novembre, è emerso che non basteranno le idropulitrici per rimuovere le tracce di vernice dall’Arco, ma quest’ultimo dovrà addirittura essere restaurato. “Tra qualche settimana, dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera, diventerà legge dello Stato la norma che consentirà di far pagare ai vandali i costi degli interventi di ripristino integrale del bene danneggiato”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.



Chissà se dopo l’applicazione di questa legge la scia di atti vandalici continuerà a colpire Milano e altre città d’Italia. Forse con questo deterrente la vera estinzione che vedremo sarà quella di Ultima Generazione.

Di Claudia Burgio