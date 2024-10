Un anno dal Pogrom. Ieri si è tenuta la commemorazione nella Sinagoga centrale di Milano per ricordare quanto avvenuto il 7 ottobre 2023. Ad un anno esatto dalla mattanza di Hamas in Israele. Una cerimonia in cui sono state ricordate le vittime di quell’attacco – osservando un minuto di silenzio – e in cui è stato rinnovato l’appello per il rilascio degli ostaggi.



Durante l’incontro, alla presenza – tra gli altri – del Presidente del Senato, Ignazio La Russa e della Senatrice a vita Liliana Segre, si è parlato del dramma dei rapiti e dell’ondata di antisemitismo in Europa. Tra la gente in coda ai controlli abbiamo incontrato un giovane riservista che ci ha raccontato cosa ha significato per lui essere presente a questa cerimonia.



Di Claudia Burgio