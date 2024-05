Varese, sfregia con l’acido l’ex compagna e accoltella il padre di lei

Varese: una donna di 37anni e suo padre sono stati aggrediti dall’ex marito, già noto per atti persecutori e con divieto di avvicinamento. Entrambi sono in gravi condizioni

Doppia aggressione in pieno centro a Varese: una donna di 37 anni è stata sfregiata con l’acido dall’ex compagno che, subito dopo, ha anche accoltellato il padre della donna, di 71 anni.

Il tutto è accaduto in pieno giorno e in strada, alle ore 13:00, nei pressi dello studio professionale dove sia il suocero che la donna lavorano. Da quanto si apprende, l’aggressore aveva già precedenti per atti persecutori e il divieto di avvicinamento alla ex compagna. È stato subito posto in stato di arresto, tra le urla dei cittadini.

Entrambi trasportati all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, risultano in gravissime condizioni. Il padre è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiaco e subito rianimato dai paramedici ma le sue condizioni sembrano critiche.

di Raffaela Mercurio