Veneto, cagnolina anziana lanciata dal finestrino

Una cagnolina anziana, lanciata dal finestrino di un’auto. Morta, nonostante il disperato tentativo di salvarla.

Un’ennesima atrocità avvenuta in Veneto, in provincia di Treviso. Ma questa volta, a denunciare l’autore di questo gesto terribile e crudele, è stata una ragazza, coraggiosa. Che sui social ha postato un messaggio per chiedere giustizia per la sua Piccola, così si chiamava la cagnolina. Solo che l’autore di quel gesto è nientemeno che suo padre.

Lo scrive, con parole chiare. «Quella che vedete è la vera ragione per cui il mio cane è morto. Volete il nome del colpevole? Mio padre. Diffondete il suo nome, perché una persona del genere merita l’ergastolo» scrive la giovane. E ancora: «Non accetto la morte di Piccola, nessuno si merita una morte del genere. Diffondete questa storia – aggiunge – perché il colpevole paghi per aver fatto soffrire una creatura indifesa. Non capisco come sia riuscito a fare una cosa del genere dopo quasi 18 anni passati con lei».

Un post pieno di dolore, ma anche di coraggio. Una storia atroce ma che dimostra quanto, per chi ancora commette atrocità come queste, ci sia anche chi è pronto a battersi per fare giustizia. Anche se il colpevole è il proprio padre.

di Annalisa Grandi