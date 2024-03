Napoli, fiume di fango lungo le strade del Vomero

Un’onda di acqua e fango ha invaso via Morghen e Via Solimena, al quartiere Vomero, esattamente dove il 21 febbraio scorso si era aperta una maxi-voragine

Un’onda di acqua e fango ha invaso via Morghen e Via Solimena, al quartiere Vomero, esattamente dove il 21 febbraio scorso si era aperta una maxi-voragine

Un’onda di acqua e fango ha invaso via Morghen e Via Solimena, al quartiere Vomero, esattamente dove il 21 febbraio scorso si era aperta una maxi-voragine

Un’onda di acqua e fango ha invaso via Morghen e Via Solimena, al quartiere Vomero, esattamente dove il 21 febbraio scorso si era aperta una maxi-voragine

Un’onda di acqua e fango ha invaso via Morghen e Via Solimena, al quartiere Vomero, esattamente dove il 21 febbraio scorso si era aperta una maxi-voragine che aveva fatto registrare anche quattro feriti di lieve entità e provocato diversi problemi di viabilità in diversi palazzi. La pioggia incessante dalle prime ore del giorno ha prodotto diversi danni: la colata di fango che si è generata nella parte alta del Vomero scendendo poi è penetrata in palazzi, negozi, generando panico tra i residenti.

Le squadre di Abc (società in house del Comune di Napoli che si occupa del servizio idrico della città) sono da stamattina in via Morghen. Come si legge nella nota della societò, “per procedere a tutte le attività necessarie è stata staccata la fornitura idrica in via Morghen e via Bonito che sarà ripristinata non appena le condizioni di sicurezza lo renderanno possibile”.