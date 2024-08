A picco il business della prima infanzia: maxi esuberi per Peg Perego

Quasi 80 anni di una lunga e gloriosa storia aziendale e sentirli tutti. Ma soprattutto vederli andare in fumo per colpa di una crisi demografica che interessa tutta la filiera delle aziende che hanno a che fare con l’infanzia: abbigliamento, giocattoli, attrezzature per l’infanzia. Proprio in questi giorni un’altra società simbolo del made in Italy, come ce ne sono tante attive in questo settore, si sta preparando a una nuova sforbiciata al personale. Peg Perego, marchio conosciutissimo sta affrontando la sua crisi peggiore, con un taglio del personale pari al 40% da spalmare nei prossimi mesi quando il ricordo agli ammortizzatori sociali potrà dirsi esaurito. Un gruppo, fiore all’occhiello di una Brianza che fino a qualche decennio fa nemmeno sapeva bene il significato della parola cassa integrazione. Oggi invece per molte realtà è divenuta l’unica fonte di salvezza per sperare di non morire.

In questa Italia che non fa figli, il paradosso vuole che molti dei nomi più noti a livello mondiale attivi nel campo dell’infanzia siano proprio frutto del genio italiano, come Inglesina – la carrozzina preferita dalla principessa dalla famiglia reale Oltremanica – o Chicco. E’ chiaro che non è sul territorio nazionale che i loro affari vadano a gonfie vele ma in quei paesi dove si è capito che i figli continuano a essere una risorsa e non una zavorra. Spariscono aziende storiche mentre di contro aumentano i locali cosiddetti “adults only”. Stando a un recente studio, in Italia nel 2019, gli hotel children free erano una cinquantina; oggi sono circa 220. Perché ormai siamo arrivati al punto che non solo non si fanno più bambini, ma quei pochi in circolazione danno pure fastidio.