Elettrico 2035: l’Italia accenda i motori

La strada imboccata è quella dell’elettrico senza sconti entro il 2035. L’Italia non perda tempo in litanie da fine del mondo e inizi, concretamente e strategicamente, a pensare al futuro.

Il 2035 resta la data simbolo per il definitivo abbandono della vendita di auto a motore endotermico nell’Unione europea e il passaggio totale alla mobilità elettrica. Dopo il via libera del Parlamento europeo dello scorso 8 giugno, martedì sono stati ministri competenti e governi a trovare il punto di equilibrio conclusivo. Il Consiglio europeo ha accettato solo in parte le richieste di Italia e altri Paesi (anche la Germania era sensibile al tema) di poter avere cinque anni in più, prima del definitivo bando delle auto a benzina o diesel. Nessuna deroga, ma è stato concesso uno spazio di ricerca su motori ibridi, e-fuel e biocarburanti, dei quali non a caso il ministro della Transizione ecologica Cingolani ha subito parlato con entusiasmo.

La sostanza non cambia e bisogna essere intellettualmente onesti: la strada imboccata è quella dell’elettrico senza sconti. Una data serve, per indicare un traguardo e impostare il cammino, ma resta pur sempre solo un limite massimo. L’industria italiana del settore e il famoso ‘indotto’ – quella miriade di aziende medie, piccole o piccolissime legate all’auto – non hanno più alcuna alternativa a mettersi a lavorare sulle opportunità offerte dalla elettrificazione della mobilità (sarebbe stato meglio anticiparsi, ma ciò che è fatto è fatto).

Non ne possiamo più di gente che urla alla fine dell’industria automobilistica italiana manco siano luddisti del Terzo millennio. Tutto tempo sprecato e un pessimo segnale al settore, che invece dovrebbe metter giù la testa e programmare la transizione. Continuare a ripetere che il futuro sarà tutto cinese, perché finiremo per dipendere completamente dalla fabbricazione di batterie del Dragone, è solo un’arma dialettica tanto efficace quanto banale. Tutto il mondo industriale avanzato si sta attrezzando a gran ritmo per affrancarsi dalla dipendenza da Pechino in materia.

In questi mesi abbiamo dolorosamente sperimentato quanto siano pericolose altre dipendenze, come quella energetica, della quale abbiamo cominciato a liberarci solo con lo scoppio della tragedia ucraina. Dovremmo imparare da questa dolorosa esperienza e farci guidare dall’esempio di Paesi a noi vicini. La Germania – almeno in parte al nostro fianco nel provare a chiedere all’Unione tempi di transizione più morbidi – è la stessa che ha autonomamente anticipato la scadenza interna dell’addio a benzina e diesel dal 2035 al 2030. Scelta saggia, per spingere la gigantesca industria automobilistica teutonica a non perder tempo e prepararsi. Sempre il governo di Berlino sta favorendo ingenti investimenti nella ex Germania Est nel settore della ricerca, sviluppo e produzione di batterie. Perché è nelle aree economicamente più depresse dell’ex Ddr che la Germania è convinta di poter costruire il nucleo della propria risposta all’egemonia cinese nel settore. Si chiama programmazione e converrebbe prendere appunti.

I capitali richiesti per le Gigafactory – le industrie che producono le batterie e altra componentistica per le auto elettriche – sono enormi e in Italia ci siamo mossi in ritardo e scoordinati. Non c’è alcuna condanna, però, a che questa realtà risulti immutabile. Il nostro tessuto produttivo ha una magnifica storia di inventiva e capacità di adattamento, ciò di cui ha bisogno è la programmazione delle risorse necessarie a sostenere la transizione e a stimolare il comparto a reinventarsi. Diciamo pure l’esatto opposto dello spettacolo offerto dalla politica in questi giorni. Perché bisogna essere chiari: nulla sarà come prima ed è pericolosamente consolatorio pensare che qualcosa possa riportare indietro le lancette della storia.