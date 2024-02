Festival del Management in Bocconi

L’unico evento internazionale ritorna in Bocconi il 7 e 8 marzo: è la seconda edizione del Festival del Managament con un programma fitto di eventi gratuiti

I prossimi, il primo e unico evento a livello internazionale interamente dedicato alla cultura d’impresa e alle competenze manageriali., si propone di uscire dagli schemi canonici di management come terreno puramente elitario per mostrare, invece, come la sua importanza sia trasversale nel mondo aziendale, culturale, tecnologico e anche istituzionale., il Festival del Management si pone come un link diretto fra il mondo accademico e la società a 360°, riportando al centro della riflessione(il cosiddetto humanagement)., delegato Sima per il coordinamento scientifico del Festival. «Il nostro intento è riscoprire il senso profondo di un driver di crescita non solo per le aziende ma anche per istituzioni, territori e comunità che sono coinvolti in questo processo molto più di quanto immaginano». Fra i temi trattati vi saranno(protagonista, non a caso, proprio l’8 marzo). Un festival ‘pop’ con un obiettivo chiaro: collaborare, confrontarsi e provare a modellare il futuro. di Raffaela Mercurio