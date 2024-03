Fisco, più tempo per pagare i debiti fino a 120 rate

Arriva in consiglio dei ministri la bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione, fino a 120 rate per pagare i debiti

Arriva in consiglio dei ministri la bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione, fino a 120 rate per pagare i debiti

Arriva in consiglio dei ministri la bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione, fino a 120 rate per pagare i debiti

Arriva in consiglio dei ministri la bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione, fino a 120 rate per pagare i debiti

Secondo quanto emerge dalla bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione atteso oggi in Consiglio dei ministri, l’obiettivo del governo Meloni sarà un alleggerimento notevole del fisco sui cittadini: sarebbero previsti piani di rateizzazione più lunghi, dalle attuali 72 fino a un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il Fisco.

Questa possibilità riguarda chi “documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà“, con modalità diverse per somme superiori o inferiori a 120mila euro. Per chi invece si limita solo a dichiarare di essere in temporanea obiettiva difficoltà e deve fino a 120mila euro, le rate aumentano progressivamente ogni biennio fino ad arrivare ad un massimo di 108 rate mensili dal 2029.

La bozza prevederebbe anche tempi più celeri per l’invio delle cartelle di pagamento, che l’Agenzia delle Entrate dovrà spedire non oltre nove mesi dall’affidamento del carico. Inoltre, per i debiti a partire dal primo gennaio 2025, se le cartelle non saranno riscosse entro cinque anni si potrebbe arrivare al discarico automatico.

Mercoledì 13 marzo la presidente del Consiglio presenzierà a un convegno per fare il punto sulla riforma fiscale assieme al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e al viceministro Maurizio Leo. L’obiettivo, sarà arrivare con tutti i decreti attuativi messi in cantiere.

di Margherita Medici