HSBC è tra i Top Employer 2024 in Italia e in Europa per welfare e strategie HR

La banca d’affari Hsbc ha appena ottenuto un riconoscimento importante che valuta la capacità di un’azienda di essere empatica con i propri dipendenti: dai benefit alla capacità di ascolto

HSBC fa ufficialmente parte delle aziende certificate Top Employers 2024 in Italia e in Europa. Top Employers Institute è l’istituto che certifica ogni anno le aziende che si distinguono per la loro eccellenza nelle politiche e nelle strategie in ambito HR e per l’attenzione verso il benessere delle proprie persone. La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. L’indagine analizza 6 macroaree in ambito HR ed esamina in profondità 20 diversi topic e le rispettive Best Practice, tra cui attenzione alla persona, ambiente di lavoro, capacità nell’attrare nuovi clienti, formazione, inclusione e molti altri.

Gerd Pircher, CEO HSBC Italy ha espresso così la propria soddisfazione per questo riconoscimento: “È un grande orgoglio essere riconosciuti come Top Employers 2024 in Italia e in Europa da una società di prestigio come Top Employers Institute. Il benessere delle persone che lavorano con noi è da sempre una priorità. Siamo convinti che un ambiente di lavoro che unisce all’elevata professionalità i valori dell’inclusione, della diversity e del wellbeing permetta non solo di svolgere le proprie attività con serenità, entusiasmo e coinvolgimento, ma consenta di sviluppare al meglio le proprie attitudini e potenzialità. Un ringraziamento a tutti i colleghi che ogni giorno con il loro lavoro permettono a HSBC in Italia di continuare a crescere a livelli di assoluta eccellenza e in modo sostenibile e inclusivo”.

David Plink, CEO di Top Employers Institute, ha commentato così i risultati dell’attività di ricerca svolte quest’anno: “È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l’abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2024. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo queste aziende eccellenti per l’attenzione verso le proprie persone: i Top Employers 2024!”

Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato più di 2.300 Top Employers in 121 Paesi di tutto il mondo.