Al via oggi la nuova rubrica “I Soldi Vostri” che ogni martedì parlerà dei soldi degli italiani da diversi punti di vista. Il commercialista Christian Dominici ne discute con il direttore Fulvio Giuliani. Perché parlare di soldi – come crede qualcuno – non è (più) volgare ma un bisogno, un diritto, un piacere.