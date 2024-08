Il turismo, solita storia di sprechi

Il turismo in Italia non conosce crisi, eppure è stata un’estate con non poche polemiche. Un esempio dall’Abruzzo

Ore 1.30 di notte. Il silenzio viene interrotto dal fragore di decine (centinaia) di bottiglie di vetro. Il riposo del turista si piega alle esigenze di chi ha appena finito di chiudere il locale. Stessa scena, ore 15, anche per il sonnellino pomeridiano. Lo abbiamo scritto: il turismo in Italia non conosce crisi. Eppure questa è stata un’estate accompagnata dalle (solite) polemiche.

L’Abruzzo ha tanto da offrire, peccato che quel tanto non lo sappia sfruttare e si perda in un bicchier d’acqua. Anzi neanche d’acqua, perché il problema della carenza idrica è annoso. Così c’è chi prenota una vacanza e poi se ne va. E ci sono ristoranti ed esercizi commerciali che a Ferragosto non hanno ghiaccio.

Come altrove, il problema è che ogni anno ci si ritrova ad avere a che fare con gli stessi problemi e con gli stessi errori, quasi come se a ogni inizio di estate ci si stupisse di dover avere di nuovo a che fare con i turisti. Che pure fanno la fortuna di certi luoghi. Incredibile. Chi va in vacanza dopo un anno di lavoro e si ritrova a non potersi fare una doccia, se può scappa. E se non scappa, di certo non tornerà. Si cita spesso l’Emilia-Romagna, ma l’esempio è assolutamente calzante. Perché lì si è trasformato in oro anche quello che oro non era.

Pare un discorso retorico, ma in realtà basterebbe un minimo di visione. Capire che investire significa garantirsi un ritorno economico. E che il turista, oltre che una seccatura, è soprattutto una grande ricchezza.

di Annalisa Grandi