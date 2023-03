IPF Awards: MetLife premiata per la campagna Salute Go

Durante la quattordicesima edizione dell’“Italy Protection Forum Awards”, MetLife è stata premiata per l’Innovativa Campagna del prodotto Digital Salute Go, distribuito tramite e-commerce.

IPF Awards, organizzato a Milano da EMFgroup, è l’unico evento in Italia a sostegno dello Sviluppo della Protection Assicurativa. Lanciato nel 2014, riflette un mercato in continua crescita, sempre più mutevole e innovativo.

Le motivazioni della giuria risiedono nell’impeccabile capacità della campagna pubblicitaria “In caso di Stop, Salute Go” di MetLife di descrivere in modo creativo, semplice e immediato il contribuito dei prodotti protection nel migliorare il quotidiano delle singole persone, siano essi individui, genitori o professionisti.

Una campagna pubblicitaria di successo, on air nel 2022 su diverse piattaforme: sul canale televisivo Sky, nelle stazioni radiofoniche di Radio 1, Radio 2 e Isoradio e sui principali circuiti pubblicitari digitali e social – Google/Youtube, Meta (Facebook e Instagram), Spotify. Al centro, il focus dell’impatto che normali problemi di salute possono avere nello svolgimento dela normale routine quotidiana, compromettendo la serenità in ogni ambito. MetLife propone per questo una soluzione: una polizza che consente di ripartire con maggiore semplicità e più ottimismo.

Una campagna e un monito per tutti, senza distinzione di genere e di età, con un taglio inclusivo, perfettamente in linea con i propri valori aziendali.

Il premio è stato ritirato nel corso della serata celebrativa che si è svolta ieri, 27 marzo, all’Hotel Principe di Savoia di Milano, da Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife in Italia, che ha dichiarato: “Questo riconoscimento premia il nostro impegno nell’accreditare le soluzioni assicurative di protezione come efficace tutela per quegli eventi imprevedibili, che possono turbare la vita quotidiana delle persone. Ci rivolgiamo alle famiglie italiane, ai piccoli imprenditori ed anche ai più giovani con una situazione economica non ancora consolidata che possono essere messi in difficoltà da uno ‘stop’. Abbiamo trovato una modalità fresca ed immediata per spiegare con semplicità il vantaggio di assicurarsi con MetLife”.