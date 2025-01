John Elkann entra nel consiglio di amministrazione di Meta

L’annuncio arriva direttamente su Facebook: Mark Zuckerberg è felice di accogliere tre nuovi componenti nel consiglio di amministrazione di Meta. Tre nomi di un certo spessore, tra cui quello di John Elkann, l’erede della famiglia Agnelli e presidente di Stellantis e Ferrari.

«Dana, John e Charlie – scrive il ceo Zuckerberg – porteranno una profondità di competenze e prospettive che ci aiuteranno ad affrontare le immense opportunità future legate all’IA, ai dispositivi indossabili e al futuro delle connessioni umane». Dana White, John Elkann e Charlie Songhurst. Sono questi tre nuovi “big” della multinazionale più nota nel mondo dei social media. Il primo è presidente e ceo di Ufc, la principale organizzazione di arti marziali miste al mondo, che ha avuto un ruolo importante nella rielezione di Donald Trump. Songhurst è invece un grande un investitore tecnologico, che supporta oltre 500 startup a livello globale. In passato è stato responsabile della strategia globale di Microsoft, per cui ha supervisionato le acquisizioni di Yahoo e Skype.

John Elkann sarebbe stato selezionato per le sue capacità dirigenziali nella gestione di grandi gruppi attivi in aree differenti. Stellantis e Ferrari fanno infatti parte di Exxor, fondata nel 2009. Società che controlla anche la Juventus e quote significative di Cnh (veicoli e macchinari industriali), Philips (elettrodomestici), Christian Louboutin (calzature) e The Economist Group (editoria). «Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo», ha scritto in una nota.

Di Umberto Cascone