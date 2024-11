La gara degli uomini più ricchi d’Italia – IL VIDEO

Quello che vedete nel grafico a barre creato da ProProgress Philippines può essere definito a pieno titolo come il team italiano del club mondiale dell’1%, così nominato perché rispecchia la percentuale di persone più ricche in assoluto che, secondo un recente rapporto Oxfam, detengono il 43% della ricchezza globale. Nello stesso report, redatto il 15 gennaio scorso in occasione dell’ultimo WEF di Davos, si osserva più nel dettaglio come questa ricchezza è distribuita nelle varie aree del mondo. In Medio Oriente l’1% della popolazione più agiata controlla il 48% della ricchezza finanziaria, mentre in Asia l’élite possiede addirittura il 50% della ricchezza totale. Situazione simile in Europa dove l’1% detiene il 47% della ricchezza.

Nel Bel Paese, invece, il 5% delle famiglie più agiate detiene il 46% della ricchezza patrimoniale complessiva. Entrare nel club dei Paperoni non è un’impresa da poco e in questa animazione redatta con le classifiche di Forbes degli ultimi 27 anni, possiamo osservare come si sono evoluti i patrimoni dei nostri connazionali nel tempo. Nel complesso possiamo osservare un aumento graduale del loro capitale con un maggiore affollamento a cavallo tra il 2002 e il 2003 proprio quando ci siamo lasciati alle spalle la Lira per fare posto all’Euro. Silvio Berlusconi regna incontrastato fino al 2008, anno nel quale Michele Ferrero e Leonardo Del Vecchio, quest’ultimo ex patron di Luxottica, si aggiudicano il podio con un patrimonio superiore ai 10 miliardi di euro. Da allora la famiglia Ferrero domina la vetta della classifica con una ricchezza che sale vertiginosamente di anno in anno fino a contare un totale complessivo di oltre 88 miliardi nel 2023.

Giovanni Ferrero nel 2024 ha raggiunto i 43,8 miliardi aggiudicandosi il 26esimo posto nella classifica globale ed è l’unico italiano a far parte del club dei 30 uomini più ricchi al mondo. La famiglia Garavoglia, che detiene il 51% del Gruppo Campari, irrompe a gamba tesa nel 2017 strappando i primi posti della classifica a Stefano Pessina (Alliance Boots) con un patrimonio di oltre 25 miliardi. Forbes tiene il conto della ricchezza imprenditoriale raccogliendo e catalogando ogni anno i patrimoni degli imprenditori più ricchi del mondo, escludendo quelli delle famiglie reali. Addirittura, esiste la world real-time billionaires dove si può consultare una lista sull’andamento di tutti questi patrimoni che viene quotidianamente aggiornata.

di Angelo Annese