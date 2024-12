Legge di Bilancio, cosa potrebbe cambiare

Oggi alla Camera si vota la fiducia per la legge di bilancio. In caso di esito positivo, sarà poi approvata al Senato dopo Natale. Ecco cosa potrebbe cambiare: dal bonus bebè alla conferma del bonus psicologo, passando per il contributo per lo sport dei più piccoli e quello per l’acquisto di beni di prima necessità. Misure che saranno per lo più destinate a nuclei familiari con redditi bassi.

Di Matilde Testa