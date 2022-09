Il Made in Italy cresce grazie all’Occidente

Ove lo scopo della vita non sia piangere miseria, come sembra essere quello della campagna elettorale, parliamo di come sorridere alla ricchezza. Parliamo degli interessi, anche per spiegare che non solo è falso affermare che le sanzioni alla Russia nuocciono più a noi che a loro, ma anche per documentare di come ci arricchisca proprio l’essere parte del mondo che ha messo e che intende mantenere le sanzioni. Fin quando non recederà la criminale aggressione all’Ucraina.

Nel 2021 le nostre esportazioni avevano già superato – di un largo 7,5% – i livelli antecedenti alla pandemia. Una ripresa molto veloce, che ci aveva portati a esportare per 581 miliardi di euro, pari al 32% della ricchezza complessivamente prodotta. Molto bene. All’incirca un terzo della ricchezza è prodotta dalle esportazioni ed è importante non perdere colpi. Nei primi sei mesi dell’anno in corso abbiamo significativamente migliorato quel risultato, con una ulteriore crescita pari al 22%. Si può sempre fare meglio, ma si è fatto molto bene. Anche se, per ragioni che risultano incomprensibili a chiunque abbia un briciolo di ragionevolezza, queste cose non sono mai il pezzo forte dell’informazione e sembrano note a margine per praticoni d’economia. Sono la ricchezza che ci regge.

Il settore che ha fatto registrare il maggiore incremento è quello dei metalli (+44,5%), seguono i chimici (+38,2%) e poi arrivano alimentari e bevande (+31,2%). Se solo ve ne fosse maggiore consapevolezza collettiva correggeremmo anche la percezione che noi stessi abbiamo della nostra Italia. Con il che sopporteremmo ancora meno le propagande che adorano la miseria e si vergognano della ricchezza.

Ma c’è un altro aspetto di cui si ha scarsa consapevolezza: quali mercati assorbono i nostri prodotti, arricchendo le nostre esportazioni? Un po’ tutti, che non c’è pizzo del mondo in cui non si trovino un’iniziativa e un prodotto italiani. Ma se guardiamo alle quantità non ci sono dubbi ed ecco i primi dieci, con tra parentesi l’incremento di cui si è appena detto: 1. Germania, con 39,5 miliardi (+18,6%); 2. Francia, 31,6 (+20%); 3. Usa, 30,1 (+31,3%); 4. Spagna, 16 (+29,1%); 5. Svizzera, 14,9 (+11,5%); 6. Uk, 13,6 (+20,8%); 7. Belgio, 11,2 (+32,7%); 8. Polonia, 9,7 (+18,7%); 9. Paesi Bassi, 9,2 (+23%); 10. Cina, 7,7 (-2%). I più grandi importatori di Made in Italy stanno a Ovest, in Occidente. I più si trovano in Unione europea. Non molti italiani ne sono coscienti.

Ora provate ad ascoltare le parole di qualche arruffapopolo, oggettivamente al servizio di una potenza imperialista e nemica dei nostri ideali e dei nostri interessi: vi sembrerà che avendo messo le sanzioni c’impoveriremo fino alla fame e che se ci fossimo calati le braghe, invece, magari non sarebbe stato bello ma saremmo ingrassati. E invece è vero l’opposto. Proviamo pure – per seguire mestatori, menestrelli e servitù più o meno consapevole – a distaccarci dal mondo che ha messo le sanzioni e a fare il verso all’Ungheria: perderemmo ricchezza a rotta di collo. Sarebbe asfissiata l’Italia che produce ed esporta, per la passeggera gioia di demagoghi mai contaminati dall’arte del produrre ricchezza.

Due giorni addietro i russi comunicavano che se non saranno tolte le sanzioni non venderanno più gas. Ieri è intervenuto il capo dei ventriloqui, Putin, per dire che non lo venderanno se sarà imposto un tetto al prezzo. Trattano e ritrattano per i fatti loro. Le sanzioni non saranno tolte, il tetto sarà imposto. Putin sa bene quel che i putiniani negano: il suo Paese si sgretola, il processo è inarrestabile ma inizialmente lento, sicché punta tutte le sue carte nel mettere paura alla vigilia di un inverno che per noi e il nostro sistema produttivo sarà difficoltoso. Non l’abbiamo cercata noi, l’hanno voluta lui e il suo apparato dispotico. Noi non ci muoviamo per rimuoverlo, ma per fermarlo. Rimuoverlo è un interesse dei russi; e per quelli fra loro che sono persone libere, in fuga o in galera, oltre che un interesse sarebbe un piacere.

di Davide Giacalone