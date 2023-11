MetLife premiata da Seramount per la sua cultura aziendale

Metlife è stata premiata a New York con numerosi riconoscimenti da Seramount per le sue politiche di assunzione, inclusività e programmi di sviluppo dei talenti

Metlife è stata premiata a New York con numerosi riconoscimenti da Seramount per le sue politiche di assunzione, inclusività e programmi di sviluppo dei talenti

Metlife è stata premiata a New York con numerosi riconoscimenti da Seramount per le sue politiche di assunzione, inclusività e programmi di sviluppo dei talenti

Metlife è stata premiata a New York con numerosi riconoscimenti da Seramount per le sue politiche di assunzione, inclusività e programmi di sviluppo dei talenti

Nel marasma delle tante storie di cultura insalubre del lavoro che La Ragione tenta di raccontare quotidianamente per capirne origini, sviluppi e soprattutto soluzioni, una luce in fondo al tunnel è il progetto di MetLife una delle società di servizi finanziari leader a livello mondiale.

Metlife è stata premiata a New York con numerosi riconoscimenti da Seramount per le sue politiche di assunzione, i programmi di sviluppo dei talenti, la cultura aziendale e la promozione di un luogo di lavoro basato sull’inclusività. Da oltre 40 anni Seramount si occupa di supportare e guidare le aziende nel migliorare e incrementare le politiche di inclusività, di sostenere e far avanzare le donne sul posto di lavoro oltre che lanciare eventi e conferenze per cambiare radicalmente (e in meglio) i modelli lavorativi.

MetLife – che opera in più di 40 mercati a livello globale e detiene posizioni di leadership negli Stati Uniti, Giappone, America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente – è stata selezionata prendendo in esame le responsabilità della leadership e pratiche e programmi di MetLife focalizzati sul DEI (Diversity, Equity and Inclusion). Tra questi, sono state premiate nuove iniziative come MOMENTUM, che amplia le reti di inclusione di MetLife e si concentra sui temi più importanti per i dipendenti, ed EXCELERATE, il programma di valorizzazione dei talenti guidato dal CEO per favorire i valori della diversità nel futuro gruppo di leadership aziendale.

“In MetLife, ci impegniamo a creare un ambiente inclusivo, in cui poniamo attenzione alle esigenze di tutti i nostri colleghi e riconosciamo le loro caratteristiche e prospettive individuali”, ha dichiarato Cindy Pace, Chief Diversity and Inclusion Officer globale di MetLife. “È un onore essere premiati da Seramount, considerato il nostro continuo impegno a diffondere una cultura inclusiva in linea con gli obiettivi aziendali”.

MetLife è stata premiata, nello specifico, in queste categorie:

Global Inclusion Index , aggiudicandosi un posto nell’indice di quest’anno per diversi Paesi in cui opera, tra cui anche l’Italia. Il risultato è stato determinato dall’impegno dell’azienda riguardo alle buone pratiche di selezione, sviluppo e retention delle persone,agli aspetti demografici e alla cultura aziendale.

, aggiudicandosi un posto nell’indice di quest’anno per diversi Paesi in cui opera, tra cui anche l’Italia. Il risultato è stato determinato dall’impegno dell’azienda riguardo alle buone pratiche di selezione, sviluppo e retention delle persone,agli aspetti demografici e alla cultura aziendale. Inclusion Index : per il quarto anno consecutivo, MetLife ha conseguito lo status di Leading Company. Sono stati nuovamente riconosciuti gli sforzi nelle buone pratiche di selezione, sviluppo eretention e politiche di trasparenza.

: per il quarto anno consecutivo, MetLife ha conseguito lo status di Leading Company. Sono stati nuovamente riconosciuti gli sforzi nelle buone pratiche di selezione, sviluppo eretention e politiche di trasparenza. Top Companies for Executive Women : per il sedicesimo anno consecutivo, MetLife è stata inserita in questa classifica, guadagnandosi una posizione nella Hall of Fame per oltre 15 edizioni. MetLife è stata valutata su ogni aspetto di crescita professionale delle donne, tra cui l’avvicendamento programmato, l’assegnazione di ruoli di responsabilità rispetto all’andamento economico, la parità retributiva, i programmi di supporto e di flessibilità.

: per il sedicesimo anno consecutivo, MetLife è stata inserita in questa classifica, guadagnandosi una posizione nella Hall of Fame per oltre 15 edizioni. MetLife è stata valutata su ogni aspetto di crescita professionale delle donne, tra cui l’avvicendamento programmato, l’assegnazione di ruoli di responsabilità rispetto all’andamento economico, la parità retributiva, i programmi di supporto e di flessibilità. Best Companies for Multicultural Women: MetLife è stata premiata per il sesto anno per i suoi sforzi nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. Seramount ha valutato il profilo del personale, i processi di selezione nonché la cultura e la responsabilità aziendali.

Esempi virtuosi che meritano di essere raccontati.

di Raffaela Mercurio