Monte dei Paschi di Siena all’assalto di Mediobanca

Una mossa che ha del clamoroso. Monte dei Paschi di Siena ha annunciato un’offerta pubblica di scambio su Mediobanca per un valore complessivo di 13,3 miliardi di euro. Mps propone agli azionisti la cessione di 2,3 quote di nuova emissione pero ogni azione Mediobanca in loro possesso, con un prezzo d’offerta di 15,992 euro l’una.

Monte dei Paschi, istituto bancario più antico al mondo ancora in attività, sfrutterà senza dubbio le sinergie già in essere con Mediobanca. Non ultime le quote condivise dal gruppo Caltagirone e da Delfin della famiglia Del Vecchio: i due controllano il 27,6% di Mediobanca e il 15% di Mps. C’è poi lo Stato, che può esercitare il golden power su Montepaschi grazie alle sue quote nell’istituto senese, pari all’11%.

La manovra ha un che di clamoroso: non sono lontani i tempi in cui Mps venne salvata da un crack disastroso proprio dallo Stato. Oggi parte all’assalto della cima del sistema bancario italiano, proponendosi di creare un nuovo gigante che si piazzerebbe al terzo posto per dimensioni e fatturato in Italia. E non solo: Caltagirone e Delfin sono azionisti anche di Generali. Che si stia per formare un mega-conglomerato finanziario?

Di Giorgio Patto