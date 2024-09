No del governo tedesco a Unicredit, Commerzbank -5% in Borsa

Il cancelliere Scholz contro UniCredit e la scalata a Commerzbank. Parole pesanti: “Il tentativo di UniCredit di acquisire quote di Commerzbank senza consultazione è un atto ostile e non è appropriato in Europa e in Germania. Gli attacchi e le acquisizioni ostili non sono positive per le banche ed è per questo che il governo tedesco si è chiaramente schierato in questa direzione”, ha dichiarato il cancelliere tedesco. Ma il risultato del no del governo tedesco alla scalata di Unicredit è stato tutt’altro che positivo, tanto che oggi Commerzbank è scivolata in Borsa, cedendo oltre il 5% del suo titolo. Destino simile anche per Unicredit che a Milano ha registrato un arretramento insieme a tutto il comparto bancario. Il gruppo guidato da Andrea Orcel ha segnato un calo del 3% a causa dell’ipotesi di una tassa sugli extraprofitti.



Di Matilde Testa