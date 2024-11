Pagamenti elettronici in tilt sul territorio nazionale. Bankitalia: “Lavori di ripristino in corso”.

Oggi tutta Italia in Posdown a causa dei lavori alle tubature in Svizzera che hanno mandato in tilt il sistema di connessione. Per consumatori ed esercenti: rovinato il tanto atteso Black Friday

Nella mattinata del 29 novembre alcuni nostri compaesani si sono recati, come sempre, al bar per prendere il solito cornetto e caffè, al momento di pagare il conto alla cassa, però, non sono riusciti a utilizzare i sistemi di pagamento elettronico tramite Pos. In Italia, infatti, è “Posdown” e gli istituti di credito, di concerto con le autorità, si sono messi subito al lavoro per capire l’origine del malfunzionamento. Il blocco ha causato disagi ai cittadini privati mettendo in difficoltà soprattutto commercianti ed esercenti. La prima ondata di segnalazioni sarebbe cominciata intorno alle 14 di ieri e i problemi hanno riguardato anche prelievi, pagamenti online e tramite smartphone.



Le principali banche coinvolte sarebbero Banco Bpm e Bper Banca anche se sono state segnalate anomalie sui diversi circuiti di pagamento internazionali come Mastercard, PayPal, Diners Club, American Express, Maestro, Visa e Nexi.

Questo blocco riguarda il territorio nazionale italiano e in un primo momento sono circolate voci che alimentavano il sospetto di un imminente attacco hacker, ma alcune volte la realtà supera la fantasia. L’azienda leader globale nel settore dei pagamenti elettronici che gestisce la rete è Worldline e ha diramato un avviso in cui spiega che il problema di connessione ai suoi data center sarebbe da imputare a dei lavori sulle tubature del gas svizzere. Ebbene sì, nella nota della società parigina si legge che: “i lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore […] stiamo lavorando incessantemente all’individuazione di potenziali soluzioni per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell’infrastruttura fisica”. Sono in corso i lavori di ripristino e parte dei servizi è stata riattivata, i malfunzionamenti riguardano ancora alcuni tipi di carte e Bankitalia sta monitorando la situazione.



Di Angelo Annese