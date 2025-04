Piazza Affari è profondo rosso dopo i dazi. Male tutte le Borse ma a perdere di più è proprio Wall Street

Per il secondo giorno consecutivo Piazza Affari soffre arrivando a perdere quasi il 3,5% mentre scriviamo, quando mancano pochi minuti a mezzogiorno. Ma non è solo la Borsa di Milano a perdere terreno, tutte le principali piazze di scambio stanno bruciando milioni di dollari all’indomani dell’avvio della politica di dazi applicata dall’amministrazione Trump che ha appena annunciato un’ulteriore stretta anche su microchip e farmaci.

Al momento il comparto più in sofferenza è quello bancario con Unicredit che cede il 7%; male anche Mps, Intesa e molti istituti popolari come Banco Bpm, Bper e Popolare di Sondrio. Anche Tim segna un -5,5%. Una pioggia di vendite che sta interessando tutte le principali Borse europee che hanno aperto la seduta di stamane con segno negativo.

Ieri i mercati hanno lasciato sul terreno la cifra record di 2500 miliardi di dollari, in assoluto la perdita giornaliera più importante mai registrata dai tempi tempi della pandemia, esattamente da marzo 2020. Secondo il numero uno della Casa Bianca si tratta però di una tempesta passeggera destinata a svanire nell’arco di poco tempo dopo la quale ci sarà addirittura un boom in termini di crescita interna. Parole che non forniscono rassicurazioni alcune in considerazione dell’imprecisione con cui sono stati calcolati i presunti danni che l’Europa avrebbe inflitto agli USA prima dell’applicazione dei dazi.

Chissà come la pensano gli amici miliardari di Trump – i 500 più ricchi al mondo per l’esattezza, tra cui quindi anche Elon Musk – che solo ieri hanno perso 208 miliardi di dollari a seguito del tracollo dei mercati.

Ma in tutto questo, il paradosso è che a soffrire di più è proprio Wall Street che dall’insediamento di Trump ha perso la bellezza di 10 punti percentuale, seguita a stretto giro dalla Borsa di Tokio. Già da diverse settimane, per esempio. molti fondi hanno deciso di abbandonare il NYSEin favore dell’Europa, dove si sta scommettendo su difesa e infrastrutture.