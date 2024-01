Porti e investimenti, la mancanza di strategia e visione risulta fatale

Ci sono i beni che lo Stato può decidere di alienare, l’importante è avere una strategia (come si ragionava anche sulla prima pagina de La Ragione in edicola sabato). Ci sono poi gli asset industriali di un Paese, sui quali una mancanza di strategia e visione risulta fatale. In Italia è il caso dei porti, tornati di stretta attualità a causa dell’emergenza dei terroristi Houthi nel Golfo Persico e della minaccia al Canale di Suez. Il tema, però, è a monte: se si escludono gli investimenti programmati e i lavori avviati nel più importante dei nostri porti – Genova – il resto è piccolo cabotaggio. È proprio il caso di dirlo.