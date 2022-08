RFI, bando da 1,1 mld per viaggiare ancora più veloci

Separare l’Alta Velocità dai binari dedicati al trasporto regionale per un servzio sempre più veloce e puntuale. Un obiettivo ambizioso e, per ovvi motivi, non praticabile ovunque ma che sarà attuato, in un futuro non troppo lontano, per gestire la circolazione nella città di Firenze, nodo strategico per il traffico su rotaia.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha infatti appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un bando di gara da oltre 1,1 miliardi di euro per la realizzazione del passante e della stazione AV del nodo nel capoluogo toscano.

L’opera avrà ricadute enormi sia sulla regolarità del servizio sia sul suo eventuale potenziamento che si tradurrà in un numero di corse più numerose e frequenti.

Una commessa che prevede la realizzazione di un passante che si svilupperà per circa 7 chilometri in sotterranea con due gallerie parallele a circa 20 metri di profondità, completate con due tratti terminali in superficie (a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi, e a sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte) .

La stazione, servita dai treni AV, sarà interconnessa con la stazione di Santa Maria Novella e con l’intera area urbana circostante grazie a diverse modalità di trasporto: una navetta dedicata che collegherà la nuova stazione con Santa Maria Novella, il tram della linea 2, autobus che saranno anche loro potenziati.

“Quella di oggi è una tappa fondamentale per Firenze” ha dichiarato Vincenzo Macello, Vice Direttore Generale Network Management Infrastrutture di RFI, “Questa mattina abbiamo pubblicato il bando di gara per la realizzazione del passante AV e della nuova stazione di Firenze Belfiore. Questo ci consentirà di avviare le prime attività di cantiere entro i primi mesi del 2023. Parallelamente abbiamo attivato le azioni di smontaggio e rimontaggio della fresa, che sarà accesa entro il 30 marzo 2023, per avviare conseguentemente le attività di scavo”.

Ma il gruppo continua la propria affermazione anche all’estero. Al via, infatti, le prove tecniche del Frecciarossa 1000 che collegherà Madrid a Barcellona. Già entro fine anno dovrebbero essere disponibili le prime corse aperte ai passeggeri. Iryo, questo il nome commerciale dell’azienda nel paese iberico, rappresenterà una nuova offerta nel campo dell’Alta Velocità che unirà, in primis, Siviglia, Malaga, Cordoba, Valencia, Alicante e Saragozza per poi estendersi ad altri collegamenti.

Il treno resta uno dei modi più puliti per spostarsi, così come anche indicato dagli obiettivi dell’Unione Europea in termini di sostenibilità.

In Europa il Gruppo FS Italiane è presente anche in Francia con Trenitalia France, in UK con Avanti West Coast e c2c, in Germania con Netinera, operatore del trasporto regionale, in Grecia con Hellenic Train e in Olanda con l’operatore su gomma Qbuzz.