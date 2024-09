Scalate e barricate

Le banche non sono casematte nazionali e l’interesse collettivo consiste nell’averne di dimensione europea. Il che esclude impronte esclusivamente nazionali. Le regole che presiedono a fusioni, acquisizioni o scalate sono note e il secondo interesse collettivo è che questi processi avvengano nella trasparenza.

Unicredit ha chiesto alla Bce di salire nell’azionariato di Commerzbank fino alla soglia che obbliga a un’offerta pubblica di acquisto, ovvero fino e sotto il 30%. Ora è già il primo azionista. In Commerzbank è presente lo Stato tedesco, che ne detiene il 12%. È stato comunicato che – com’è nel suo diritto – non intende vendere.

È intervenuto il cancelliere della Repubblica Olaf Scholz, affermando: «Gli attacchi ostili, le acquisizioni ostili non sono buona cosa ed è per questo che il governo tedesco si è chiaramente posizionato in questa direzione». Non tocca né a quello né ad altri governi giocare la partita. Contano le regole e il loro rispetto. Il resto sarebbero passi indietro.

di Sonia Falleri