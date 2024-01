Servono idee per cambiare e crescere

Vendere patrimonio per estinguere un debito può essere cosa buona e giusta. Venderlo per scalfire un debito molto alto e che tale resterà può comunque essere utile, ma meno bello. Può essere utile per segnalare a chi presta denari, a chi compra il tuo debito, che non hai intenzione di farlo crescere, che ce la stai mettendo tutta per ridurlo, sicché sei meritevole di condizioni non punitive circa il costo di quei prestiti. Ma se, come è scritto nella legge di bilancio, il debito pensi che cali di un’inezia a fronte di una crescita che non riuscirai a raggiungere, ciò comportando una crescita del debito, allora vendere per scalfire il debito serve a nulla, anche perché non viene scalfito. Il tema, dunque, non è se si venderà o meno una quota di Eni, ma in che circostanze e a quali condizioni s’intende farlo. Tema che meriterebbe un dibattito parlamentare, se solo ci fossero Aule che dibattono e opposizioni che non si limitano a dibattersi. Se la vendita di patrimonio ha una strategia, se non è un pannicello tiepido destinato a gelarsi in fretta, significa che lo Stato ha deciso di mettere il peso dei propri beni – a cominciare da quelli improduttivi – sulla bilancia del debito. Bene. Ma, in questo caso, non si assisterebbe all’assurdo di vendere patrimonio produttivo e rimandare all’infinito la messa a reddito di patrimonio prezioso, come le spiagge o come le dighe. Qui è tutto un correre contro l’uso del patrimonio a condizioni di mercato, salvo poi vendere patrimonio che è già sul mercato. Anziché fare una inutilissima e ipocrita mappatura delle spiagge – già esistente e che è vergognoso supporre non esista, per giunta a cura degli stessi che non vollero riformare il catasto – sarebbe utile una mappatura accurata di tutti i beni immobili pubblici non funzionali, delle loro intestazioni formali e dei vincoli che gravano su ciascuno. Tre mesi di lavoro per potere poi valorizzare un patrimonio il cui contributo al calo del debito sarebbe ben superiore a un già difficilmente raggiungibile 1% di Prodotto interno lordo, da incassare con altre vendite.