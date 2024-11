Sì alle nozze Ita – Lufthansa: il Mef sigla l’accordo

Dopo un week end di trattative, il Mef ha siglato all’ultimo minuto l’intesa sul piano finale e lo ha inviato a Bruxelles, rispettando la scadenza fissata per le 23:59

Dopo la lite esplosa la settimana scorsa, il Mef e Lufthansa hanno siglato all’ultimo minuto (ore 23:59 di ieri) l’intesa sul piano finale, inviandolo a stretto giro a Bruxelles. Il colosso dei cieli tedesco ha rinunciato a uno sconto – una richiesta da parte di Francoforte che aveva fatto infuriare il Tesoro, che si era detto “non intenzionato a cedere a ricatti e a svendere la newco – permettendo così lo sblocco delle trattative per le nozze tra i due vettori aerei.



“Le condizioni economiche previste nel contratto dell’alleanza italo-tedesca siglato nel luglio 2023 non hanno subito variazioni”, ha precisato il Mef in una nota diffondendo l’atteso annuncio.



Di Matilde Testa