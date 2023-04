Silvio Berlusconi e Mediaset, un sogno realizzato

Con la tv ha fatto un miracolo. E nei corridoi di quell’azienda che ha creato si percepisce tutto. Silvio Berlusconi è Mediaset. Anche per chi non l’ha mai incontrato, anche per chi è arrivato da poco. Come Leonardo Del Vecchio per Luxottica, Berlusconi è l’anima di quel colosso che ha fondato e reso un impero. La preoccupazione per la sua salute si respira nei corridoi dove si realizzano le trasmissioni. Quasi come fosse una sorta di padre.

E d’altronde è un po’ così per i tanti giornalisti che in quei palazzi di Milano 2 prima e di Cologno Monzese poi hanno trovato la loro strada, sono diventati qualcuno. In una realtà che nonostante gli scossoni degli ultimi anni è rimasta solida, efficiente. Un colosso. Che deve all’ex premier praticamente tutto. Aver avuto un’idea, prima; averci creduto, poi. E averci investito fino a renderla quello che è oggi.

E colpisce percepire anche nei più giovani questo enorme senso di gratitudine. Reale, non artefatto. Un’azienda ora in costante apprensione per la salute di un uomo che ne continua a rappresentare l’anima. Anche se le redini sono passate da tempo ai figli.

Al di là di ogni pensiero, di ogni opinione, Silvio Berlusconi ha scritto la storia della televisione italiana. E non solo italiana. Personaggi che oggi sono famosissimi non esisterebbero se non fosse stato per quel suo progetto. Chiunque, dai conduttori alle costumiste, avverte questo senso di riconoscenza. Per quel sogno che solo grazie a lui è diventato realtà.

di Annalisa Grandi