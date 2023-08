Stipendi e parità

Gli intenti sono indiscutibilmente i migliori possibili: lavorare per ridurre la differenza salariale fra i generi che nell’Unione europea è ancora pari al 13%. In media, il che significa che in determinati Paesi e soprattutto in circostanze particolari la differenza degli stipendi – a parità di qualifiche e mansioni – può arrivare a livelli intollerabili. Il principio delle pari retribuzioni fra uomini e donne risale addirittura all’atto fondante della futura Unione, il trattato di Roma del 1957. All’epoca eravamo nel campo dell’enunciazione di principi, che pure hanno fatto la fortuna e la storia del processo unitario. La direttiva Ue 2023/970, con lo scopo di arrivare infine alla parità di retribuzione, prevede il divieto del segreto salariale. Ciascun lavoratore, insomma, avrà il diritto di conoscere la busta paga del collega di pari mansioni, in modo da superare – negli intenti del legislatore – quell’opacità che viene individuata fra le origini del persistente gender pay gap.