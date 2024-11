Unicredit lancia l’offerta su Banco Bpm, ceo Orcel: “L’Europa ha bisogno di banche forti”

Continua la partita al risiko bancario di Unicredit, che rompe gli indugi e dopo l’offerta sulla tedesca Commerzbank punta sull’Italia offrendo 10 miliardi di euro per Banco Bpm. Un’operazione che porterebbe la banca italiana al vertice delle banche europee per capitalizzazione e valore di asset.



Il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, sceglie di puntare anche in Italia, visti i tempi lunghi richiesti per l’operazione con la banca tedesca, il cui dossier è strettamente legato a quello italiano. Per Orcel, infatti, “l’Europa ha bisogno di banche forti”.



In caso di integrale adesione, il controvalore complessivo di Unicredit nei confronti di Banco Bpm sarà di 10,1 miliardi di euro. Se l’operazione andrà in porto nascerà un gruppo con una capitalizzazione pari a 73 miliardi di euro: valore che emerge dalla somma dei valori in Borsa (62,3 miliardi Unicredit, 10,7 per il Banco).



Una mossa che – se vedesse l’aggiunta anche del Monte dei Paschi – getterebbe le basi per la realizzazione di un polo bancario la cui capitalizzazione è di oltre 80 miliardi. Aggiungendo poi il valore di Anima holding, sulla quale il Banco ha in corso un’altra Opa, il conto arriverebbe a 82 miliardi.

Di Matilde Testa