Elezioni regionali in Abruzzo, dalle 23 gli exit poll

Alle ore 19 di oggi in Abruzzo hanno votato in totale 530.813 elettori. Questa la percentuale di affluenza al voto provincia per provincia: Chieti 40,47%, L’Aquila 47,51%, Pescara 44,45%, Teramo 44,67%.

Era in fila al seggio per votare quando si sono rotte le acque: è dovuta andare via di corsa, prima di entrare nella cabina elettorale, ed ha partorito più tardi all’ospedale di Sulmona (Aq). E’ successo questa mattina nella città peligna, in una sezione situata all’interno del Liceo artistico. La donna era al termine della gravidanza. E’ stata immediatamente aiutata dai finanzieri che presidiano il seggio e poi accompagnata in ospedale dal marito e, alcune ore più tardi, è nato un bambino. Mamma e piccolo stanno bene.