Autonomia differenziata, dalla Cassazione via libera al referendum per l’abrogazione totale

Via libera dalla Cassazione al referendum per l’abrogazione totale sulla riforma dell’Autonomia differenziata. Questo è quanto deciso oggi dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha svuotato i contenuti principali della riforma firmata dal ministro Roberto Calderoli, bocciandola parzialmente. L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha così deciso per l’abrogazione totale, facendo di fatto cadere il quesito sull’abrogazione parziale – proposto da cinque Consigli regionali a maggioranza di centrosinistra (Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Puglia). Secondo la Suprema Corte, infatti, le norme messe in discussione sono già state cancellate dalla Consulta.

Ora la decisione definitiva spetterà alla Corte Costituzionale che si riunirà a gennaio dopo aver parzialmente bocciato la legge Calderoli lo scorso novembre. L’autonomia differenziata, aveva sancito la Corte, non è incostituzionale in sé, in quanto non contrasta con i principi fondamentali come l’unità della Repubblica.



Il nuovo giudizio sarà ora incentrato sul legame tra l’Autonomia e la legge di bilancio che secondo i sostenitori del referendum è puramente strumentale.



Di Claudia Burgio