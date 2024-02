Gli autovelox non saranno più i bancomat dei comuni

Si torna a parlare di autovelox. Questa volta i vandali non c’entrano, a parlare è il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini

Si torna a parlare di autovelox. Questa volta i vandali non c’entrano, a parlare è il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha annunciato una stretta: “Non può esserci il fai da te sugli autovelox” ha annunciato facendo riferimento a quelle amministrazioni comunali che usano i dispositivi a mo’ di bancomat. Il provvedimento impedirà di piazzare gli autovelox nelle zone che impongono ad auto e moto una velocità inferiore ai 50 km all’ora. Inoltre nelle strade extraurbane non sarà più possibile alternare i limiti di velocità con ampio distacco; ogni misuratore dovrà essere “ragionato e spiegato” prima di essere collocato secondo un principio legato esclusivamente alla sicurezza della circolazione e non tanto per…dulcis in fundo, l’autovelox dovrà essere ben visibile e segnalato con indicazioni chiare almeno 80 metri prima sulle strade comunali e un km fuori dai centri abitati.

Oltre al nuovo codice della strada, un’altra importante novità: una multa presa più volte nello stesso tratto – per esempio, in corrispondenza di più autovelox sulla medesima statale – potrà essere conteggiata una sola volta. Stando agli ultimi dati ministeriali, nel 2023 i comuni hanno incassato dalle multe 1,53 miliardi di euro (+6,4% rispetto al 2022), un dato che fa ben comprendere come gli introiti derivanti dalle sanzioni automobilistiche contribuiscano enormemente ai bilanci delle amministrazioni locali. I sindaci si facciano i propri conti.

di Ilaria Cuzzolin