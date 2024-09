Boccia replica Sangiuliano: “Trasferte? Pagava il ministero” – IL VIDEO

A meno di 24 ore dall’intervista esclusiva al Tg1 del ministro della Cultura Sangiuliano è arrivata la replica di Maria Rosaria Boccia, che ha rilasciato un’intervista video in esclusiva al quotidiano La Stampa.

Sul caso esploso ormai da giorni, la collaboratrice racconta la sua verità. L’imprenditrice spiega di aver viaggiato con Sangiuliano a titolo di “consigliera di grandi eventi del ministro. “Ho seguito il ministro per conoscere la realtà del ministero e poi dagli inizi di luglio è stata istruita la pratica per diventare consigliera – spiega – ho sempre saputo che pagava il ministero, come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria che organizzava sempre tutti i viaggi”.

E poi rincara la dose: “Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto”. Il sopralluogo a Pompei? È stato fatto per il G7″.

Di Matilde Testa