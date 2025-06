Bruno Vespa perde la pazienza e urla a “Porta a Porta” – IL VIDEO

Bruno Vespa perde la sua consueta calma e si infuria a “Porta a Porta“. Il conduttore del programma di Rai 1 tenta più volte di interrompere un prolungato e acceso botta e risposta sul dl Sicurezza tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno.

Incapace di fermare i due ospiti e di far intervenire la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, in videocollegamento, Vespa si inalbera e si mette ad urlare in studio.

Immediato lo sconcerto degli ospiti, non abituati a simili reazioni da parte dello storico conduttore.

di Umberto Cascone