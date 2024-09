Cdm delibera lo stato di emergenza per Emilia-Romagna e Marche

Il Consiglio dei ministri, riunitosi questa mattina a Palazzo Chigi, ha deliberato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi per l’Emilia Romagna e le Marche. “Il provvedimento – esposto dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci – riguarda le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e la Regione Marche”. Il Cdm ha così deciso di stanziare 20 milioni di euro per l’Emilia-Romagna e altri 4 milioni per le Marche, “per far fronte ai primi interventi urgenti – si legge nella nota – al soccorso, all’assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture”.



Di Matilde Testa